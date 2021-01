Crotone. Poco fa allo stadio Ezio Scida di Crotone è terminato l’atteso scontro salvezza tra i padroni di casa allenati da Giovanni Stroppa e gli ospiti guidati dal sublime Davide Ballardini. Crotone e Genoa quindi le protagoniste di una partita davvero vibrante, la quale però è risultata a senso unico: è stato infatti 0-3 il risultato finale, con i rossoblù che, dopo una fase di studio, hanno letteralmente dominato qualsiasi fase della sfida. Un fallimento su tutta la linea quindi per i calabresi, i quali hanno dovuto soccombere alla determinazione e alla grinta di un ormai rinato Grifone.

Come di consueto, nel post partita è stato intervistato colui che per molti può essere considerato il vero e proprio artefice di questo riscatto, ovvero quel Davide Ballardini il quale tanto era mancato alla calorosa tifoseria rossoblù. “Questo nuovo inizio è stato possibile grazie ai miei giocatori, allo staff e alla società, è merito loro e delle loro qualità se siamo riusciti a reagire alla precedente situazione difficile” – così ha esordito l’allenatore genoano.

Dopo aver poi ricevuto i doverosi complimenti per alcune intuizioni tattiche (come per esempio lo spostamento di Radovanovic dalla linea dei centrocampisti a quella dei difensori), il tecnico ha sottolineato la grande esperienza e lo spessore degli interpreti a sua disposizione, elogiandoli nuovamente per la grande serietà e per lo spirito di sacrificio messi in campo dal suo arrivo.

Successivamente è stata tirata in ballo proprio la sorprendete solidità difensiva trovata dal Genoa nell’ultimo periodo, con Ballardini che ha ancora una volta elogiato i suoi per lo spirito di coesione e per l’attenzione posta in ogni loro giocata. Infine l’allenatore rossoblù ha speso alcune parole sulle performance impressionanti di Strootman: “Per i ragazzi più giovani Kevin è un esempio, un grande professionista e un giocatore vero dal quale prendere spunto”.

È terminata così l’intervista ad uno dei tecnici del momento, capace di cambiare completamente il destino di una squadra che sembrava condannata alla retrocessione, mentre ora con convinzione e determinazione sta riuscendo ad impensierire chiunque. Emerge quindi un’ottima notizia da questa domenica di calcio per i tifosi del Grifone: il Genoa è tornato ed è pronto a disputare un girone di ritorno da protagonista.