Force Blue, Ecclestone si aggiudica il super yacht di Briatore per 7 milioni e mezzo

Genova. Il manager inglese Eddie Ecclestone, uno dei “padri” della Formula Una moderna, si è aggiudicato all’asta il super yacht di Flavio Briatore, Force Blue, messo all’asta dal Tribunale di Genova per rifarsi dei costi di manutenzione troppo alti.

Ecclestone ha vinto l’incanto grazie all’offerta di 7 milioni e 490 mila euro, per un valore stimato dell’imbarcazione di circa 20 milioni: fino agli ultimi giorni Briatore ha provato a fermare la vendita, impugnando in ogni sede il provvedimento, e arrivando ad offrire le spese del rimessaggio. Anche perchè nel frattempo il processo dal quale è scattato il sequestro (il cui capo di imputazione elusione fiscale per oltre 3 milioni di euro) deve ancora celebrare l’ultimo passaggio in cassazione, previsto fra pochi giorni.

Tra Ecclestone e Briatore è forte e decennale il legame di amicizia, che risale ai tempi delle avventure in Formula Uno. Ma non solo: i due sono stati anche soci di affari per molto tempo. Ecclestone è considerato uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, con un patrimonio che si aggira sui tre miliardi di euro: ed è per questo che alcuni commentatori hanno battezzato questa “scesa in campo” una sorta di favore per l’amico di sempre.