Finisce nell’Entella e viene portata via dall’acqua, donna messa in salvo

Genova. Una donna di 50 anni ha rischiato di annegare, nella tarda serata di ieri, nelle acque del fiume Entella. E’ successo all’altezza del supermercato Basko, a Cogorno.

La malcapitata, che non riusciva a lottare contro la corrente, è stata trasportata dal fiume verso la foce all’altezza dell’In’s di Chiavari, dove è stata finalmente recuperata.

Grande dispiegamento di forze per metterla in salvo, una volta lanciato l’allarme. Diverse squadre dei vigili del fuoco, sia con squadre di terra sia con sommozzatori, i militi del 118 e l’automedica. E’ stato proprio il medico, che ha partecipato attivamente ai soccorsi, a tirarla fuori dall’acqua.

Sul posto anche i carabinieri di Chiavari, che indagano su quanto accaduto. La donna, rumena, ha raccontato di essere scesa sul greto del fiume per recuperare il proprio cane ma la spiegazione non è stata giudicata coerente. Inoltre, la donna, era in stato di shock.

La semi-annegata è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Lavagna dove si trova ricoverata.