Fegino, oltre un anno dopo l’alluvione imprese ancora in attesa dei risarcimenti

Genova. Ad oltre un anno di distanza dell’alluvione che nel novembre del 2019 colpì via Ferri e via Borzoli, nel quartiere di Fegino, in Valpolcevera, portando ingenti danni a molte attività del territorio, questi commercianti e artigiani sono ancora in attesa dei risarcimenti.

Lo denunciano, come già altri hanno fatto in passato, i consiglieri municipali del gruppo Chiamami Genova. Sara Gallo e Davide Ghiglione hanno per questo presentato un’interpellanza in municipio.

“Questi commercianti e piccoli imprenditori – ricordano i consiglieri – in questo anno terribile hanno dovuto affrontare le restrizioni imposte per il contenimento della pandemia da Covid-19 rischiando di non aprire più e mettere definitivamente in ginocchio un tessuto economico già di per se fragile”.

“Questa mattina abbiamo inoltrato un’interpellanza presso la segreteria del V Municipio Valpolcevera per avere chiarimenti in merito alle fasi dell’iter per l’ottenimento dei fondi, ed anche per denunciare il silenzio attorno ad una vicenda di cui nessuno ormai parla più dopo le solite scontate promesse”, concludono Sara Gallo e Davide Ghiglione.