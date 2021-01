European Athletics, Silvia Salis entra a far parte della commissione atleti

Genova. Nuovo prestigioso incarico per Silvia Salis. L’ex azzurra del lancio del martello, attuale consigliera nazionale della Fidal e del Coni, entra a far parte della commissione atleti della European Athletics, il massimo organo dell’atletica continentale. Subentra nel ruolo alla saltatrice in alto svedese Emma Green che ha lasciato di recente il proprio incarico.

“Sono orgogliosa e non vedo l’ora di iniziare i lavori con la commissione – afferma Silvia -, è un incarico importante che mi permette di ampliare gli orizzonti nella rappresentanza per quanto riguarda la politica sportiva oltre la Fidal e il Comitato Olimpico”.

Genovese, classe 1985, prima di ricoprire ruoli da dirigente ha partecipato a due edizioni delle Olimpiadi nel martello (a Pechino 2008 e Londra 2012), Salis ha collezionato ventidue presenze in Nazionale con un sesto posto agli Europei di Barcellona 2010, l’ottavo posto mondiale a Daegu l’anno successivo ed un oro ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, oltre ad aver messo in bacheca una lunga serie di titoli italiani ed essere diventata la terza azzurra di sempre nella sua specialità con la misura di 71,93 metri.