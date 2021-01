Estorsione al Genoa, 56 anni di daspo per 8 ultrà e divieto di tenere sostanze infiammabili

Genova. Sono 56 gli anni complessivi di Daspo comminati dal questore di Genova 8 ultrà del Genoa, appartenenti ad una organizzazione dedita alla commissione di gravi reati e in particolare per attività estorsiva ai danni della società del Genova.

Il provvedimento arriva dopo le indagini della Squadra Mobile, confluite nell’operazione “Zona Franca”, conclusa nek mese di ottobre e che ha visto anche l’esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di sette di queste persone.

I provvedimenti variano da un massimo di 10 anni ad un minimo di 4 anni: per i soggetti recidivi, già destinatari di precedente Daspo, è stato imposto,l’obbligo di presentazione presso un ufficio di Polizia, durante gli incontri di calcio del Genoa per la durata della misura di prevenzione. In totale sono 7 le persone destinatarie di quest’ulteriore obbligo che sarà soggetto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria

Infine, per 4 individui, oltre all’obbligo di presentazione poiché già condannati definitivamente per altri reati, è stata imposta l’ulteriore prescrizione del divieto di possesso ed utilizzo, per la durata della misura da scontare, di armi a modesta capacità offensiva, strumenti di libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele urticanti, prodotti pirotecnici, nonché sostanze infiammabili e mezzi idonei a provocare lo sprigionarsi di fiamme.