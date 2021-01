Errore di manovra in ingresso in porto a Savona, Costa Smeralda finisce contro una banchina

Savona. Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze questa mattina nel porto di Savona dove la nave Costa Smeralda si è appoggiata alla banchina danneggiando alcune strutture fisse presenti in loco. Secondo quanto riferito, l’errore di manovra sarebbe avvenuto mentre la nave stava entrando in porto.

IL MOMENTO DELL’IMPATTO NEL VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL da Marco Siri

All’origine dell’impatto, data l’assenza di vento, potrebbe esserci un problema tecnico dovuto a cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, l’Autorità portuale e le forze dell’ordine.

In relazione all’incidente avvenuto in mattinata la società ligure ha precisato: “Costa Crociere conferma che questa mattina, durante la fase di avvicinamento in banchina Costa Smeralda è entrata in contatto con una gru di terra posizionata nella zona 16 del porto di Savona – hanno fatto sapere in una nota -. Pur non avendo riportato alcun danno strutturale allo scafo, il contatto ha causato la caduta e il conseguente danneggiamento di una scialuppa in mare a causa del cedimento di un verricello. L’imbarcazione è stata prontamente recuperata e dalle prime verifiche non si registrano altri danni alle strutture della nave”.

“Sul posto, al fine di accertare le cause dell’accaduto, oltre al personale di Costa Crociere, sono presenti anche le Autorità competenti. La compagnia si è da subito messa a disposizione delle autorità locali offrendo la massima collaborazione e si è attivata prontamente per condurre le investigazioni del caso al fine di comprendere le dinamiche dell’accaduto. La compagnia desidera sottolineare che non si sono registrati feriti fra il personale di terra e di bordo. Costa Smeralda rimarrà nel porto di Savona come da programma. Nonostante l’accaduto non pregiudichi la possibilità per la nave di operare regolarmente nel rispetto dei normali parametri di sicurezza, la sosta in porto permetterà altresì di effettuare le riparazioni del caso nel più breve tempo possibile. Costa Crociere desidera manifestare il proprio rincrescimento a tutti gli interessati” concludono.