Genova. Neanche due mesi di entrata in attività e la raccolta dei primi 4 eco raccoglitori PlasTiPremia sfonda il muro delle 250.000 bottiglie e flaconi conferiti. A fine 2020 sono stati installati in altri quartieri ulteriori 8 ecocompattatori dalla maggiore capienza, così Genova raccoglie un eco-primato come città italiana dal più alto numero di postazioni dove ottenere premi in cambio della plastica.

Ora i genovesi conferiscono in media 5.000 pezzi al giorno: una raccolta differenziata di altissima qualità e il palmares della macchina più produttiva è da assegnare alla Foce con l’eco-raccoglitore di piazza Paolo da Novi con 108.064 pezzi, a seguire 63.359 a San Teodoro zona via Bologna, poi 53.018 a Certosa in zona metro via Brin e 36.061 pezzi in piazzale Rusca a Quinto: per un totale di 260.502 pezzi conferiti.

Gli ulteriori ecocompattatori “PlasTiPremia” saranno in questi punti e si potrà conferire già da oggi, martedì 19 gennaio 2021:

• Municipio Ponente – Prà (Stazione ferroviaria nella fascia di rispetto di Prà)

• Municipio Medio Ponente – Sestri ponente (dal mercato del Ferro)

• Municipio Medio Ponente – Cornigliano (parcheggio pubblico ingresso giardino lineare adiacente stazione)

• Municipio Centro Ovest – Sampierdarena (piazza Vittorio Veneto)

• Municipio Centro Est – Castelletto (piazza Manin)

• Municipio Bassa Valbisagno – Marassi (piazza Galileo Ferraris)

• Municipio Bassa Valbisagno – San fruttuoso (piazza Martinez)

• Municipio Media Valbisagno – Molassana (giardini Ponte Fleming)

Ma per il 2021 il progetto vuole arrivare a dotare ogni municipio di Genova con almeno due compattatori per un totale di 18 punti di conferimento. Dichiara Marco Bucci, sindaco di Genova: «Presentando il piano industriale di Amiu, qualche giorno fa, ci siamo imposti obiettivi competitivi ma indispensabili per la raccolta differenziata a Genova. Negli ultimi anni il livello di differenziata è cresciuto ma non con i ritmi che ci potevamo attendere e ora dobbiamo cominciare a correre. Serve la partecipazione di tutta la cittadinanza dalla quale auspichiamo una piena collaborazione nel conferimento corretto dei rifiuti. – aggiunge il sindaco Bucci- Il progetto PlasTiPremia è un ottimo incentivo ad una raccolta differenziata di qualità e uno stimolo per il cittadino che può comprendere come il rifiuto possa essere un valore. La prima parte del progetto è stato un successo autentico, sono convinto che lo sarà ancora di più in questa seconda fase e, quando raggiungeremo tutti e nove i municipi con due macchine “mangia plastica” per territorio, potremo anche lanciare la sfida per vedere quali municipi sono più virtuosi».

«Sono particolarmente soddisfatto dei risultati che stiamo ottenendo a soli due mesi dall’avvio di questa iniziativa – continua Matteo Campora, assessore all’ambiente del Comune di Genova -. Questo successo dimostra la strategia vincente di un progetto nel quale, come amministrazione comunale, crediamo molto. Estenderlo in tutti i Municipi ne esalterà il valore e gli effetti globali legati alla particolare sensibilità mostrata dai nostri cittadini. Fare di Genova la prima città italiana per numero di ecocompattatori ci rende particolarmente orgogliosi».

Sottolinea Pietro Pongiglione, Presidente AMIU Genova: «Oltre al piacere di permettere ad altri cittadini di usufruire della raccolta punti degli ecocompattatori. Con queste nuove macchine insieme alla plastica si potranno conferire anche i piccoli rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici: una comodità in più che si aggiunge alle isole ecologiche e agli Ecovan+ ».

«Quello di Genova è un risultato straordinario raggiunto grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, dell’Azienda di Igiene Urbana, delle Istituzioni e dei cittadini e rappresenta un valido esempio di come si possa lavorare in maniera sinergica con il territorio – aggiunge Giorgio Quagliuolo, Presidente Corepla -. Numeri importanti che dimostrano che la collettività, se dotata dei giusti stimoli e di un’organizzazione efficiente, può contribuire in modo attivo a migliorare il tasso di intercettazione dei contenitori per liquidi e incrementare la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riciclo del nostro Paese».

I genovesi che vorranno usufruire di sconti, premi e coupons dovranno conferire esclusivamente bottiglie e flaconi in plastica. Per avere sempre sotto controllo i propri conferimenti e i punti accumulati si può utilizzare la app “PlastiPremia” con l’utilizzo della propria tessera sanitaria oppure raggruppare gli scontrini che vengono emessi ad ogni consegna di plastica agli ecocompattatori.

«L’Istituto Ligure per il Consumo ha fortemente voluto la realizzazione del Progetto ‘PlasTiPremia’: i consumatori vogliono affrontare l’emergenza ambientale partendo anche da piccoli gesti che evidenziano però l’importanza di comportamenti virtuosi. – concludono Furio Truzzi e Emanuele Guastavino, rispettivamente Presidente e Vicepresidente Istituto Ligure del Consumo – L’iniziativa rientra per noi nell’ambito del Progetto “Dal Solco al Sole”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e promosso da Regione Liguria, che propone nuovi modelli comportamentali rispettosi dell’ambiente e di sensibilizzare i cittadini sui temi dell’economia circolare: l’installazione degli eco raccoglitori rientra pienamente in questo spirito e tutte le associazioni liguri dei consumatori riunite nel nostro Istituto ne sono orgogliose». I partner del progetto “PlasTiPremia” sono insieme ad AMIU, Istituto Ligure del Consumo, Comune di Genova, il consorzio COREPLA e Regione Liguria.