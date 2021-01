Dopo il maltempo arriva la mareggiata: avviso di Arpal, sarà “intensa” a levante

Genova. Dopo il passaggio del sistema frontale di ieri, nuovo lieve fronte atlantico è atteso per stare in particolar modo sul centro levante. Il centro meteo di Arpal prevede deboli piogge e locali rovesci nelle aree interne.

I venti saranno in rotazione e intensificazione da Sud-Ovest con valori di

burrasca in serata (60-75 km/h) sui due estremi della Regione, il ponente e sopratutto il levante dove è stato emanato un avviso per mareggiata intensa.

Previste mareggiate anche sul genovesato di levante con altezza di onda prevista fino a 5,5 metri. Mareggiate anche per la giornata di domani e in parte di lunedì