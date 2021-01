Domani Genova ricorda Guido Rossa: da via Fracchia alla commemorazione nello stabilimento Ilva

Genova. Domani, venerdì 22 gennaio Genova ricorda il sacrificio di Guido Rossa, operaio e sindacalista dell’Italsider, assassinato dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979.

Diversi come ogni anno gli appuntamenti in programma.

Alle 10 sarà deposta una corona presso il cippo nei giardini di via Umberto Fracchia, luogo nel quale Guido Rossa venne ucciso. Seguiranno gli interventi di: Federica Cavalleri – assessore Municipio I Centro Est, Massimo Bisca – Presidente Provinciale Anpi Genova e Marco Bucci – Sindaco di Genova.

Alla cerimonia commemorativa, organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con Anpi Oregina e Municipio I Centro Est, sarà presente una rappresentanza di studenti della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale Oregina “Gastaldi”.

La giornata dedicata alla memoria di Guido Rossa proseguirà alle 11 alla Camera del Lavoro in via San Giovanni D’Acri. Appuntamento a cura delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, con interventi di: Mario Bianchi – presidente Municipio medio Ponente, Massimo Bisca – presidente Anpi Genova e Igor Magni – Segretario Generale Camera del Lavoro. Per il Comune di Genova sarà presente l’assessore Lorenza Rosso.

Le iniziative continueranno alle 12 in largo XII Ottobre davanti al monumento dedicato a Guido Rossa, con una cerimonia organizzata da Cgil, Cisl e Uil alla quale interverrà il vice sindaco Pietro Piciocchi.

Concluderà la giornata del 42° anniversario la commemorazione che si terrà, con inizio alle 15, all’interno dello Stabilimento ArcelorMittal (ex ILVA) alla presenza dell’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. Per il Comune di Genova ci sarà il sindaco Marco Bucci.