Genova. Si sono ritrovati sulla ‘piastra di Genova Est, a poche centinaia di metri dal Luigi Ferraris, nello spazio utilizzato normalmente come parcheggio per la tifoseria ospite, per salutare la squadra che si stava dirigendo a Marassi per la sfida con il Cagliari.

Così un centinaio di tifosi del Genoa, tra cori e fumogeni, ha voluto salutare dal vivo la propria squadra che non vedono ormai allo stadio dal 23 febbraio del 2020. Al passaggio del pullman, che si è fermato per qualche minuto, i tifosi hanno incitato i rossoblù attesi dalla delicata sfida salvezza contro il Cagliari.

Oltre ai cori per incitare la squadra (Devi vincere, devi vincere) accompagnati dai tamburi, l’affetto e la carica dei tifosi si è concentrata a sostegno del mister Davide Ballardini, tornato alla guida del Grifone dopo un inizio di stagione decisamente deludente.

Video preso da facebook di Gio Genoa, rilanciato dal gruppo Genoa Fans Club