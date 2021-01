Deve scontare oltre 4 anni di carcere: arrestato anarco-insurrezionalista

Genova. Deve scontare circa 4 anni di pena residua in via definitiva per diversi reati di piazza commessi tra il .

Per questo F.C., 37 anni, militante dell’area anarco-insurrezionalista è stato arrestato oggi dalla sezione antiterrorismo della digos di Genova che ha eseguito l’ordine di carcerazione.

Il 37enne è stato condannato in via definitiva per diversi reati, dall’occupazione abusiva alla resistenze, fino alla devastazione e saccheggio per il corteo degli “indignados” che si era svolto a Roma il 15 ottobre 2011.

Per quella vicenda era già stato arrestato in custodia cautelare agli arresti domiciliari nel dicembre del 2012. Per manifestare solidarietò all’arrestato in quei giorni nel centro città un gruppo di antagonisti genovesi e aveva dato vita a una manifestazione danneggiando un bancomat, lanciando petardi e facendo alcune scritte contro polizia e magistrati.