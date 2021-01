Crollo ponte Morandi, da lunedì udienze tutti i giorni sotto il tendone montato in tribunale

Genova. E’ tutto pronto a Palazzo di giustizia per l’avvio, lunedì’ mattina, delle udienze dell’incidente probatorio sulle cause del crollo di ponte Morandi. Il tendone, duecento posti distanziati, è stato montato nel cortile del quarto piano del Tribunale di Genova a tempo di record. Ospiterà avvocati, consulenti, imputati e i parenti delle vittime.

La tensostruttura, studiata per consentire di svolgere le udienze in sicurezza a causa delle disposizioni anti Covid, è anche fornita di un sistema di telecamere a circuito chiuso che consentiranno di assistere all’udienza anche da un’altra aula collocata al quinto piano.

“E’ stata una corsa contro il tempo per rispettare la data di inizio dell’incidente probatorio, ma è stato fatto tutto per bene. Una corsa pensando sempre ai familiari delle vittime”. ha spiegato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. Le udienze sotto la tecnostruttura si terranno tutti i giorni, sabato compreso. L’incidente probatorio è una anticipazione della prova, con tanto di contraddittorio tra le varie parti. Così, quando poi inizierà il dibattimento vero e proprio, tutto quanto detto in questa fase verrà acquisito direttamente.

Il gip ha fissato udienza fino a fine febbraio. Nel frattempo dovrà essere fissata a parte un’udienza stralcio che consenta di stabilire quali delle moltissime ore di intercettazioni registrate dagli investigatori della Guardia di finanza potranno essere usate a dibattimento.

Poi anche l’inchiesta della Procura sarà definitivamente chiusa, presumibilmente secondo i pm tra marzo e a aprile.