Crociere, Msc riparte domenica da Genova con Grandiosa, Costa rinvia tutto a marzo

Genova. Mente quasi tutti i settori non primari sono fermi a causa della pandemia qualcosa si muove sul fronte delle crociere grazie a speciali protocolli di sicurezza alcune compagnie stanno riprendendo a navigare. Tuttavia, mentre a Genova, il 24 gennaio, riparte Msc Grandiosa (che aveva rinviato la partenza del 10 gennaio scorso), Costa si vede costretta a rinviare ulteriormente le sue navi.

“A seguito di una attenta valutazione delle misure contenute nel Dpcm attualmente in vigore in Italia, Costa Crociere ha deciso di posticipare al 13 marzo 2021 la ripartenza delle sue navi – si legge in una nota – la compagnia ritiene che l’attuale serie di misure restrittive non consenta di garantire ai propri ospiti un’adeguata esperienza di visite a terra e la possibilità di esplorare appieno le bellezze delle destinazioni visitate”.

Costa riprenderà quindi le sue operazioni il 13 marzo con Costa Smeralda, con mini-crociere di 3 e 4 giorni, o in alternativa una intera crociera di 7 giorni con scalo a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Tutte le crociere originariamente previste su Costa Deliziosa, Costa Firenze e Costa Luminosa tra il 1° febbraio e il 12 marzo 2021 sono quindi cancellate. A breve verranno comunicati i nuovi programmi relativi a queste tre navi. Costa sta provvedendo a informare le agenzie di viaggio e gli ospiti interessati dai cambiamenti.

Confermata invece al momento la partenza di domenica 24 gennaio da Genova per Msc Grandiosa. A partire da quella data l’ammiraglia della Compagnia tornerà a offrire le classiche e già programmate crociere settimanali, con partenza ogni domenica dal capoluogo ligure e tappe a Civitavecchia, Napoli, Palermo e Malta. MSC Grandiosa offrirà questi itinerari fino al 21 marzo, successivamente resterà nel Mediterraneo occidentale per proporre crociere della programmazione estiva con un nuovo itinerario.