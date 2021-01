Covid, Toti: “Rt puntuale della Liguria è a 0,95. Attendiamo decisioni del Governo”

Genova. L’Rt puntuale della regione Liguria è attualmente a 0.95. Lo ha detto il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti nella diretta Facebook sull’analisi quotidiana dei dati relativi al contagio da Covid-19.

“Vedremo i dati di domani e di di venerdì in giornata e capiremo il Governo cosa deciderà”.

“Tecnicamente noi valutiamo il colore giallo per la nostra regione – ha aggiunto Toti – ma siamo molto a cavallo con l’arancione, quindi dipenderà da come vengono interpretati i dati dal Governo che come sapete ha emanato un decreto più restrittivo”.

Soddisfatto dei dati della giornata di oggi che vedono in calo sia i positivi sia gli ospedalizzati, il presidente si è soffermato sulla donna di 89 anni deceduta all’alba di oggi a poche ore dal vaccino: “Si sta indagano in senso medico sul decesso di una signora che dopo una reazione allergica ha avuto un’emorragia cerebrale. I nostri medici non sanno ancora dire se vi sia un nesso di causa-effetto, molti propendono per il no ma saranno le indagini a dirlo. Abbiamo trasmesso le informazioni ad Aifa e al capo di prevenzione nazionale del ministero e vedremo i risultati degli esami autoptici e degli altri accertamenti”.