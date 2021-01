Covid, ricomparsi in diversi quartieri i falsi volantini sui controlli della polizia

Genova. Erano già comparsi a marzo durante il primo lockdown ma oggi dopo alcune segnalazioni i poliziotti li hanno ritrovati a Pontedecimo e Campomorone.

Si tratta di volantini falsamente attribuiti al ministero dell’Interno che annunciano controlli di polizia, invitando le persone a lasciare le abitazioni in caso di controlli.

A riguardo la Questura di Genova specifica che “tali volantini non sono riconducibili ad avvisi istituzionali da parte del Ministero dell’Interno e, pertanto, ne evidenzia la falsità, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, anche alla luce degli erronei riferimenti giuridici in essi riportati”. E’ verosibile, dice ancora la Questura, che “tali affissioni costituiscano tentativi illeciti di spingere la cittadinanza a lasciare le abitazioni incustodite, al fine di favorire la commissione di furti in abitazione, sono state avviate tutte le attività investigative del caso”.