Covid, il governatore Toti: “Dati incoraggianti, oggi saremmo in giallo”

Genova. “I dati sono incoraggianti e positivi: se oggi si rivedessero le zone saremmo in giallo”. Lo ha detto ieri sera il governatore della Liguria Giovanni Toti nella conferenza stampa per fare il punto Covid e i vaccini.

“In quasi tutte le aziende sanitarie calano i ricoveri negli ospedali siamo sensibilmente sotto le percentuali che segnano le fasce di rischio per la media e l’alta intensità di cura” ha aggiunto.

“È stato appena diffuso il report 36 che riguarda la settimana dall’11 al 17 gennaio – ha detto Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione Alisa – un report importante, perché definisce chiaramente un cambiamento di trend. Diminuiscono tutti gli indicatori di trasmissione, l’indice RT è sotto l’ 1 e non abbiamo una pressione sugli ospedali oltre la soglia indicata come stress per il nostro sistema”.

“Vedremo cosa succederà la prossima settimana – ha concluso Ansaldi – perché la Liguria scenda in fascia gialla ci vogliono due report consecutivi come questo. È indubbio comunque che le misure prese per le feste e nel periodo successivo hanno portato buoni risultati”.