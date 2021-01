Coronavirus: in Liguria 338 nuovi positivi, non calano i ricoveri negli ospedali

Genova. Sono 338 i nuovi casi di coronavirus in Liguria secondo il bollettino emesso dalla Regione coi dati inviati al ministero della Salute. Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 4.318 tamponi molecolari e 2.961 tamponi rapidi. Il tasso di positività scende nuovamente e si attesta al 7,8% (in attesa di un nuovo sistema di calcolo puntuale da parte di Alisa, che sommi anche i tamponi rapidi, il nostro continua a essere basato su quelli molecolari).

Perfettamente stabile la situazione negli ospedali: i ricoverati sono 655, gli stessi di ieri, con 64 pazienti in terapia intensiva (questi ultimi in lieve calo). In isolamento domiciliare ci sono 3.650 persone, 59 meno di ieri.

Tra i nuovi positivi, 116 sono in provincia di Genova (97 in Asl 3 e 19 in Asl 4). In sorveglianza attiva ci sono 5.098 soggetti in Liguria, 1.008 in Asl 3 e 430 in Asl 4. Cala il numero dei casi attualmente positivi, 5.441 in Liguria, 18 in meno in un giorno con 331 nuovi guariti.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati ancora 25 decessi, di cui uno relativo al mese di ottobre, uno a novembre e sei a dicembre.

Rispetto allo sfalsamento di questo dato, la Regione ritiene utile precisare quanto segue: “Le aziende, da un lato, caricano i dati dei decessi sulla piattaforma Iss, dall’altro, mandano la notifica ad Alisa che si fa carico della classificazione dei decessi e della relativa comunicazione attraverso i flussi giornalieri Covid-19. Il ritardo nella comunicazione di un decesso rispetto alla sua data di accadimento, può essere ricondotto a un ritardo della trasmissione della documentazione (schede Istat) o approfondimenti successivi (ad esempio, riscontro diagnostico post-mortem) ad Alisa, che provvede alla classificazione e all’invio dei decessi”.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, risultano somministrate 56.025 dosi su 77.540 consegnate, cioè il 72%. A ieri 11.651 persone avevano completato il ciclo vaccinale, oggi le dosi programmate sono 3.166.