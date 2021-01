Coronavirus: in Liguria 254 nuovi positivi, ospedalizzati in calo ma ancora 10 morti

Genova. Sono 254 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 3.985 tamponi molecolari (incidenza del 6,37%) e 2.243 tamponi rapidi antigenici secondo il bollettino inviato dalla Regione con i dati trasmessi al ministero della Salute. Calano gli ospedalizzati, 16 in meno rispetto a ieri, e sono ancora 10 i decessi che vengono registrati. Nel dettaglio sono 100 nuovi positivi a Genova (74 in Asl 3 e 26 in Asl 4), 80 a Savona, 38 a Imperia e 35 alla Spezia.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione le dosi somministrate sono 31.305, il 66% di quelle consegnate che ammontano a 47.120. In provincia di Genova sono state inoculate 6.809 dosi in Asl 3 e 3.655 in Asl 4.

Negli ospedali liguri ci sono 727 ricoverati di cui 59 in terapia intensiva (queste ultime in calo). La situazione a Genova vede 191 pazienti al San Martino, 73 al Galliera, 2 al Gaslini, 70 al Villa Scassi. A Sestri Levante 55 pazienti, a Lavagna 2. In isolamento 4.307 persone (in calo di 24 unità).

Aumenta complessivamente il numero degli attuali positivi sul territorio, 6.617 cioè 17 più di ieri. La maggior parte di questi è sempre in provincia di Genova (3.072). Nell’ultima giornata sono guariti altri 227 contagiati. Infine sono ancora 4.212 le persone in sorveglianza attiva, di cui 1.263 in Asl 3 e 392 in Asl 4.