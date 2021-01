Coronavirus, focolaio in impianto Amiu: sette contagiati tra gli addetti Ecovan

Genova. Sette operai Amiu, tutti operativi presso il medesimo impianto, sono risultati positivi nelle scorse ore al tampone per il coronavirus, effettuato dopo che si erano manifestati i classici sintomi Covid su alcuni di loro.

Il focolaio si è sviluppato all’interno dell’impianto Dufour di Campi, dove viene stoccata la raccolta relativa agli Ecovam, al servizio smaltimento Raee (i rifiuti “tecnologici”) e differenziata. L’azienda ha confermato l’episodio e ha confermato che in queste ore e nelle prossime saranno effettuati i tamponi su tutti i dipendenti che hanno avuto accesso a quegli spazi, circa 50 persone.

I servizi, però, assicura Amiu, non subirà nessuna limitazione o sospensione. Da prassi gli operatori in servizio sono forniti di Dpi e tutti i mezzi vengono sanificati giornalmente come tutti gli ambienti frequentati dai lavoratori.