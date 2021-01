Coronavirus, Bucci: “Se tutto va bene zona gialla da domenica ma teniamo alta attenzione”

Genova. “I numeri del contagio e quelli degli ospedalizzati sono positivi, stanno andando bene, ma dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione e continuare con le abitudini corrette, mascherine, igiene delle mani, distanziamento, se tutto va bene per il prossimo weekend, domenica, potremmo tornare in zona gialla e così andare avanti per il resto del mese successivo”.

Il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid in sala trasparenza parla dei prossimi giorni ma anche del sistema di trasporto pubblico approntato per la ripresa della scuola in presenza alle superiori.

“Nella giornata di ieri abbiamo aumentato le corse aggiuntive per gli studenti, con 513 corse, abbiamo utilizzato 29 bus sia al mattino sia al pomeriggio e abbiamo notato finalmente un aumento della presenza degli studenti”.

“Anche grazie all’aiuto dei nostri volontari di protezione civile, che nei luoghi affollati invitano i ragazzi a dirigersi verso i mezzi a loro dedicati abbiamo iniziato a vedere un miglioramento – aggiunge – inoltre non sono state segnalate situazioni critiche di affollamento quindi il sistema funziona”.

Intanto sempre parlando di trasporti, è leggermente salito rispetto ai giorni scorsi (passando dal 37% al 42% rispetto al periodo pre covid) l’utilizzo dei mezzi pubblici Amt da parte dei cittadini.

Le corse che hanno superato il 50% di capienza sono state 12 e c’è stato un leggero aumento anche sulla metropolitana “ma il riempimento massimo è del 34%”, sottolinea Bucci.