Coronavirus, 404 nuovi casi in un giorno ma calano i pazienti in ospedale e in quarantena

Genova. Sono 404 (di cui 112 a Genova) i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4586 tamponi molecolari effettuati. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’8,6%. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 3028.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi

IMPERIA (Asl 1): 98

SAVONA (Asl 2): 122

GENOVA: 141, di cui:

· Asl 3: 112

· Asl 4: 29

LA SPEZIA (Asl 5): 43

Scende di dieci unità il numero degli ospedalizzati, 781 in totale negli ospedali liguri, mentre le terapie intensive (73) sono due meno di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 288. I morti sono 12: si tratta di persone decedute tra il 6 dicembre e la giornata di ieri.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 4791, 166 in meno rispetto a ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono 4439, di cui 1505 a Genova.

Da oggi il bollettino di Alisa comprende anche i dati relativi alla vaccinazione: 8403 le dosi somministrate, 15920 quelle ricevute: la percentuale utilizzata è quindi al momento del 53%. Dei vaccini (prima dose) somministrati 1215 sono relativi all’Asl3, 480 all’Asl4, 316 al Gaslini, 830 al San Martino, 114 al Galliera e 129 all’Evangelico.