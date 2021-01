Coronavirus, 374 tamponi positivi con incidenza al12,9%. Superata la soglia dei 3000 decessi

Genova. Sono 374 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria dall’ultimo bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo all’esecuzione di 2877 tamponi molecolari, mentre i test antigenici sono stati 2082. Il tasso di positività rispetto ai tamponi orofaringei (molecolari) è del 12,9%, in aumento rispetto agli ultimi giorni

Proseguono le operazioni di somministrazione del vaccino: oggi sono state programmate altre 660 vaccinazioni, che portano il totale a 18.133 di dosi inoculate su 30.545 disponibili in Liguria, vale a dire il 59,4% di quelle consegnate fino ad oggi

Ecco il dettaglio:

• IMPERIA (Asl 1): 53

• SAVONA (Asl 2): 137

• GENOVA: 119 di cui:

– Asl 3: 88

– Asl 4: 31

• LA SPEZIA (Asl 5): 65

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Si registrano ancora 11 decessi nelle ultime 24 ore, che fanno superare la quota dei 3000 morti da inizio emergenza sanitaria: 3010 il totale fino ad oggi. I più giovani tra i deceduti sono stati un uomo di 70 anni, in cura a Savona, e una donna, sempre di 70 anni, in cura a Sarzana

Ci sono 6 pazienti in più tra i ricoverati in ospedale, per un totale di 773 persone ospedalizzate. Sono 64 i pazienti in terapia intensiva, dato stabile da ieri

I casi attivi di coronavirus in Liguria sono al momento 6574, 116 in più rispetto a ieri facendo conto anche dei decessi e dei 247 guariti con doppio tampone nelle ultime 24 ore. Di questi 3.157 sono in provincia di Genova. In sorveglianza attiva restano 3.768 persone, di cui 1.099 nell’area dell’Asl3