Coronavirus, 276 nuovi casi in Liguria ma tasso di positività dimezzato rispetto ai giorni scorsi

Genova. Sono 276 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 5060 tamponi molecolari effettuati. Il tasso di positività, che nei giorni scorsi era sempre stato al di sopra della soglia critica del 10%, è in picchiata al 5,45%. Nel bollettino si citano anche i 2066 tamponi antigenici “rapidi” effettuati nelle ultime 24 ore.

Proviamo a interpretare i dati del bollettino: l’aumento dei tamponi molecolari, quasi raddoppiati rispetto ai giorni scorsi, è legato al ritorno a regime dei vari laboratori. Questo aumento potrebbe non aver ancora però assimilato il risultato dei tamponi che, nei prossimi giorni, potrebbero quindi portare a un rimbalzo – questa volta in alto – dei nuovi positivi.

Il dettaglio dei nuovi positivi vede 77 casi a Imperia, 74 a Savona, 40 nell’Asl 3 Genova e 41 in quella del Tigullio, 44 alla Spezia.

Alto il numero delle vittime registrate nelle ultime 24 ore: sono 28 le persone uccise dal Covid. Si tratta di pazienti deceduti tra il 4 dicembre e la giornata di ieri, alcuni sono morti nei giorni di Natale e della vigilia: non erano ancora stati registrati dal bollettino.

Torna sotto il totale di 800 il numero di ospedalizzati (sia per via dei dimessi, sia per via di chi non ce l’ha fatta): sono 796 nelle strutture ospedaliere liguri, 5 meno di ieri. Le terapie intensive occupate sono 65. Scende però anche il numero di persone in quarantena, curate a domicilio: 49 meno di ieri (4232 in totale).

I guariti, per doppio tampone o perché trascorsi 21 giorni dagli ultimi sintomi, sono stati 305. I soggetti in sorveglianza attiva sono 4011 di cui 1180 nel territorio della Asl 3.

Sul fronte delle vaccinazioni anti Covid, il bollettino di oggi indica che le dosi somministrate in Liguria sono state dall’inizio della campagna 23421, su un totale di 33470 dosi consegnate registrate da Alisa. Oggi ne erano programmate 2556.