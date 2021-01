Coronavirus, 263 nuovi casi con incidenza sui tamponi al 15%. Ancora 12 decessi e 64 terapie intensive

Genova. Sono 263 i nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino di oggi da Alisa/Regione. Il dato è riferito a 1719 tamponi molecolari effettuati (nello stesso giorno registrati anche 1086 tamponi rapidi). Il tasso di positività resta quindi supera la soglia critica del 10%, arrivando a raggiungere il 15,3%

Nel dettaglio, 80 dei nuovi positivi sono stati trovati nel territorio dell’Asl 3 genovese, 3 in quella del Tigullio. A Imperia 4 casi, a Savona 152 – che rimane la provincia più colpita – nello spezzino 23.

Diminuisce di una unità il numero dei posti letto occupati negli ospedali, 718 di cui 64 in terapia intensiva. Torna a crescere il numero delle persone in isolamento domiciliare, in quarantena e asintomatiche o con sintomi tali da poter essere curati a casa: sono in tutto 4331, 84 più di ieri. I guariti sono 228.

Purtroppo continua a essere molto alto il numero dei morti: 12 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di persone decedute tra il 16 e il 18 gennaio. Le più giovani avevano 71 anni: un uomo e una donna in cura presso l’ospedale di Sarzana.