Coronavirus, 255 nuovi casi in Liguria: ancora in calo i pazienti ricoverati in ospedale

Genova. Sono 255 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il numero è riferito a 4145 tamponi molecolari effettuati con un tasso di positività che resta su un livello di guardia del 6,1%. Sempre oggi sono stati registrati anche 2781 test “rapidi” antigenici.

Dei nuovi casi gran parte è stata riscontrata sul territorio della Asl 3 genovese, 96. Solo 13 per quanto riguarda l’Asl 4 del Tigullio. 57 nell’imperiese, 45 nel savonese e 40 presso l’Asl 5 spezzina.

Continua a calare il numero di ricoverati in ospedale, sono 650 in totale (cinque meno di ieri) di cui 62 in terapia intensiva, con un tasso di occupazione stabile. Aumentano invece di 95 unità, arrivando a 3745 in Liguria, le persone in quarantena, asintomatiche o con sintomi curabili a casa.

Resta ricoverato in terapia al Gaslini, stabile ma con una situazione respiratoria in lieve miglioramento, il bambino di 4 mesi di cui l’ospedale ha dato notizia nella giornata di ieri. All’ospedale pediatrico altri 2 ricoverati con covid.

Sono 216 i guariti in Liguria ma ancora 16 le vittime della malattia: si tratta di persone morte tra il 1 gennaio e la giornata di ieri. Nel bollettino rientrano però anche quattro pazienti deceduti nel mese di dicembre.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, oggi il piano di Alisa prevedeva la somministrazione di 1673 dosi. Sono 14.703 i liguri che hanno già completato il ciclo di vaccinazione. 57638 le dosi iniettate, a fronte di 77540 consegnate, ovvero un 74% del totale a disposizione.