Coronavirus, 226 nuovi casi in Liguria: aumentano i ricoveri, terapie intensive stabili

Genova. Sono 226 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria dall’ultimo bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo all’esecuzione di 2.085 tamponi molecolari, mentre i test antigenici sono stati 1513.

Proseguono le operazioni di somministrazione del vaccino: oggi sono state programmate altre 2.680 vaccinazioni, che portano il totale a 20.886 di dosi inoculate su 30.545 disponibili in Liguria, vale a dire il 68% di quelle consegnate fino ad oggi

Ecco il dettaglio:

• IMPERIA (Asl 1): 4

• SAVONA (Asl 2): 75

• GENOVA: 126 di cui:

– Asl 3: 108

– Asl 4: 18

• LA SPEZIA (Asl 5): 13

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Si registrano ancora 8 decessi nelle ultime 24 ore, 3018 il totale fino ad oggi. I più giovani tra i deceduti sono stati un uomo di 74 anni, in cura al San Martino di Genova.

Ci sono 28 pazienti in più tra i ricoverati in ospedale, per un totale di 801 persone ospedalizzate. Sono 64 i pazienti in terapia intensiva, dato stabile da ieri

I casi attivi di coronavirus in Liguria sono al momento 6530, 44 in meno rispetto a ieri facendo conto anche dei decessi e dei 262 guariti con doppio tampone nelle ultime 24 ore. Di questi 3.108 sono in provincia di Genova. In sorveglianza attiva restano 3.828 persone, di cui 1.147 nell’area dell’Asl3