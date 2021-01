Coronavirus, 203 nuovi contagi su 1265 tamponi: crescono gli ospedalizzati e il tasso di positività (16,84%)

Genova. Sono 203 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria dall’ultimo bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo all’esecuzione di 1.265 tamponi molecolari, mentre i test antigenici sono stati 503. Il tasso di positività rispetto ai tamponi orofaringei (molecolari)

Se il numero basso dei tamponi effettuati è legato alla festività di Capodanno è del 16,84%, ancora in netta crescita rispetto al tasso di ieri che si attestatavi all’11,7%.

Ecco il dettaglio:

IMPERIA (Asl 1): 1

SAVONA (Asl 2): 73

GENOVA:103, di cui:

· Asl 3: 77

· Asl 4: 26

LA SPEZIA (Asl 5): 23

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

Si registrano ancora nove decessi nelle ultime 24 ore, relativi ai giorni che vanno dal 30 dicembre a ieri.

Ci sono 13 pazienti in più tra i ricoverati in ospedale, per un totale di 740 persone ospedalizzate. Sono 66 i pazienti in terapia intensiva, dato in crescita di 3 pazienti rispetto a ieri.

I casi attivi di coronavirus in Liguria sono al momento 6016, 4 in meno rispetto a ieri facendo conto anche dei decessi e dei 198 guariti con doppio tampone nelle ultime 24 ore. In sorveglianza attiva restano 4901 persone, di cui 1801 nell’area dell’Asl3.