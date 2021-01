Coronata, violenta rapina ai danni di una 72enne per rubarle la borsa

Genova. Violenta rapina venerdì mattina in salita padre Umile a Coronata. Una donna di 72 anni che stava camminando insieme a una conoscente è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che le ha strappato la borsa che conteneva i documenti e meno di cento euro.

La donna è finita a terra sbattendo il volto sulla mattonata. E’ stata ricoverata all’ospedale Villa Scassi in codice giallo riportando traumi al polso e al viso.

E’ successo intorno alle 10.30 del mattino. Sul posto gli agenti delle volanti. L’anziana a causa della dinamica della rapina non è stata in grado di fornire indicazioni sull’aggressore. Indagini in corso da parte della polizia.