Aggiornamento ore 11.40 – Secondo le prime testimonianze non risulterebbero ferito o intossicati. La causa dovrebbe essere quasi sicuramente una fuga di gas.

Genova. Un incendio è divampato poco prima delle 11 a Cornigliano, tra via Agosti e via Sandulli, in un appartamento ubicato all’ultimo piano.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto anche con l’autoscala: in questi primi minuti di intervento si stanno cercando gli eventuali residenti dell’abitazione.

Sul posto anche la polizia e i vigili che stanno mettendo in sicurezza la zona.

(Foto gruppo facebook Cornigliano la Rinascita)