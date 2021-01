Genova. Una notte caldissima, quella di Propata, dove senza sosta gli uomini dei Vigili del fuoco e dei volontari anti incendio si sono alternati per domare e ridurre l’incendio scaturito all’interno di un grande fienile ricavato all’interno di un capannone agricolo.

Il rogo, scaturito per cause ancora da accertare, ha letteralmente scatenato un inferno di fuoco, bruciando una dopo l’altra le grandi balle di fieno accantonate per l’inverno: l’intervento dei pompieri è stato reso maggiormente difficile a causa della difficoltà a raggiungere la zona e alle rigide condizioni climatiche.

Ma non solo: nelle adiacenze del fienile erano ubicate la stalla e un’abitazione, entrambe coinvolte nel grosso incendio. Per fortuna gli abitanti della casa non sono rimasti feriti o direttamente coinvolti, se non da punto di vista patrimoniale, mentre i vigili del fuoco hanno dovuto operare a lungo per mettere in salvo gli animali di fatto messi in trappola dalle fiamme.

Dopo quindi oltre 12 ore di lavoro, l’incendio è ancora in corso, e, come raccontato dagli uomini in prima linea, con buon probabilità terrà occupati i vigili del fuoco per tutto il giorno.