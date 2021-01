Consorzio Global Colombo Genova, esordio con vittoria in Serie B

Genova. A distanza di dieci mesi circa dall’ultima gara si torna a giocare e la Consorzio Global Colombo Genova debutta in Serie B maschile contro la Pallavolo Novi del coach Stefano Moro e della presidentessa Elena Selmi.

Al PalaDiamante, rispettando scrupolosamente tutte le norme anti Covid, i bianconeri guidati da Luca Leoni e Massimo Pusceddu, seguiti dal team manager Paolo Truffa, giocano una gara molto convincente, senza nessuna calo di concentrazione e piegano gli esperti piemontesi per 3 a 0 (25-18, 25-21, 25-21 i parziali).

Senza Luca Porro, bloccato da un risentimento muscolare, la Consorzio Global schiera Guerriero in regia, Falleri opposto, Mercorio e Zoratti schiacciatori, Buzzi e Moschese centrali; Lilli e Rampa sono i liberi.

Nel primo parziale c’è equilibrio sino all’8-7, poi la Colombo fa il primo break. Novi stenta a trovare le misure del Diamante mentre la squadra di casa spinge col gioco veloce di un ottimo Guerriero con Mercorio e Zoratti implacabili. Moro cerca di spronare i suoi ma i bianconeri aumentano il vantaggio (21-15), prima della conclusione del set (25-18) che arriva con un potente attacco di Falleri, l’opposto 2003 di Santa Croce al secondo anno a Genova, in grande serata.

Secondo set più equilibrato con gli ospiti che entrano in campo con maggiore decisione. I genovesi Ricceri e Fiore spingono la squadra, assieme a Moro, col braccio sempre più caldo. Il Novi mette il naso avanti a metà set, ma la Colombo non ci sta. Mercorio dà grande equilibrio alla squadra e infila alcuni colpi di categoria superiore. I suoi consigli tranquillizzano costantemente il gioco dei bianconeri che, grazie ad alcune ottime battute di Buzzi, piazzano il break nel finale (22-19), prima del 25-21 finale con Moschese finalizzatore di una bella azione.

All’inizio della terza frazione il Novi spinge sull’acceleratore e allunga (8-5) con l’ingresso di Guido. La Colombo però tiene molto bene in ricezione con Rampa sugli scudi (bene anche Lilli). Il buon ingresso al servizio di Cai e le buone combinazioni tra Guerriero e Zoratti riportano in parità il match a metà set. La Colombo torna dietro, ma riprende ancora gli ospiti nonostante Moro, miglior realizzatore del match con 16 punti che è l’ultimo ad arrendersi. Mercorio e Buzzi suonano la carica, Falleri picchia forte in più di un’occasione, Zoratti conquista punti pesanti e nel finale alcuni episodi favorevoli consentono alla Colombo di portarsi sul 23-20. Il punto del 25-21 lo sigla Mercorio, ormai per tutti SuperMarioBros.

La società bianconera ringrazia il fisioterapista Ivan Bonomi e lo scoutman Andrea Peluffo e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della gara, sotto la regia di Barbara Cadei. La Consorzio Global tornerà in campo domenica 31 gennaio alle ore 17,30 al Parco Tigullio contro l’Admo Lavagna.