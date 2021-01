Consiglio regionale, la Lista Sansa lancia la web-tv: “Appuntamento ogni venerdì”

Genova. Si chiamerà “Liguri Tutti”, come il blog che da anni Ferruccio Sansa tiene insieme al giornalista (e candidato, ma non eletto, con la lista Sansa) Marco Preve. Sarà, in sostanza, una web-tv con una piccola ma costante programmazione.

Ogni venerdì alle 18 sulla pagina facebook di Ferruccio Sansa e sul canale youtube sarà trasmessa una sorta di web-tv della Lista Sansa.

“Nasce “Liguri Tutti” un nuovo format di informazione e approfondimento della Lista Sansa. Al centro dello spazio informativo ci saranno i temi di attualità e dei lavori in Consiglio regionale, le inchieste, le voci dei sindaci della Liguria”, si legge in una nota. “Ma anche il racconto delle storie positive della nostra regione che spesso non hanno voce e le storie dei liguri emigrati, intrecciate a quelle dei nuovi liguri immigrati”.

Il topolino e i gigante. Proprio ieri il consigliere a capo dell’opposizione aveva attaccato la giunta Toti sul fronte della comunicazione per la decisione del centrodestra di accentrare tutti gli house organ dell’ente e dei suoi collegati in Liguria Digitale parlando di un “colosso editoriale” e di una “gazzetta di Toti”.