Congeninfra acquisisce il controllo di Erzelli energia: gestirà impianti di riscaldamento al parco degli Erzelli

Genova. CogenInfra SpA, leader italiano nel settore del teleriscaldamento urbano, ha acquisito il 100% della società Erzelli Energia Srl e chiude così con successo la sua terza acquisizione, arrivando a gestire 7 centrali di teleriscaldamento distribuite nel nord Italia, tra Piemonte, Lombardia e, da oggi, anche Liguria.

CogenInfra fornirà riscaldamento e raffreddamento al Parco Scientifico Tecnologico di Genova Erzelli, polo di oltre 400.000 mq sull’omonima collina genovese destinato a ospitare aziende, centri di ricerca, la facoltà di Ingegneria dell’Università, aree residenziali e centri direzionali.

L’impianto di trigenerazione di Erzelli Energia è composto da:

un cogeneratore a gas naturale (motore a combustione interna) in grado di produrre simultaneamente energia elettrica e acqua calda;

gruppi frigoriferi elettrici per la produzione di acqua refrigerata;

caldaie a gas naturale per integrare la produzione di acqua calda quando necessario. Esso è in grado di generare contemporaneamente acqua calda e fredda, che vengono distribuite alle utenze grazie a due reti distinte, eliminando la necessità di commutazione stagionale degli impianti e aumentando il comfort per i clienti, in particolare nelle mezze stagioni.

Nel 2019 Erzelli Energia ha generato ricavi per 1,7 milioni euro, con un EBITDA di 860 mila euro e con una PFN di 2,5 milioni di euro.

“L’ operazione – commenta Ilaria Cannata, Presidente del Consiglio di Gestione di CogenInfra SpA – rientra nel piano di crescita e consolidamento che abbiamo avviato nel 2018. Il nostro obiettivo è consolidare il frammentato mercato italiano del teleriscaldamento e creare un nuovo attore indipendente nazionale del settore. L’area di Erzelli, e il suo Parco Scientifico Tecnologico, sono un importante polo pubblico e privato di ricerca al cui sviluppo contiamo di contribuire nei prossimi mesi, con un investimento di 3,2 milioni di euro, e lavorando proficuamente con tutti gli attori del territorio per dare il nostro supporto al rilancio dell’intera area e della città”.

L’acquisizione di Erzelli è solo l’ultima di una serie di operazioni che il Gruppo ha concluso negli ultimi mesi e che l’ha portato ad acquisire anche la società T.C.V.V.V. – Teleriscaldamento – Coogenerazione Valtellina Valchiavenna Valcamonica SpA, che gestisce 3 impianti in Valtellina, e Mondo Energia SpA, che possiede e gestisce il teleriscaldamento a Mondovì, in provincia di Cuneo. CogenInfra è anche proprietaria del teleriscaldamento di Borgaro Torinese. I 7 teleriscaldamenti di proprietà del Gruppo consegnano complessivamente ogni anno oltre 120 milioni di kilowattora a più di 1.400 clienti.

CogenInfra è già al lavoro su diversi altri progetti di sviluppo sostenibile in ambito pubblico e privato in tutta Italia, senza mai trascurare lo sviluppo e la ricerca di nuove tecnologie, soprattutto nell’ambito delle fonti rinnovabili e dell’economia circolare.