Genova. E’ arrivato a Genova nel luglio 2020, appena dopo la fine della prima terribile ondata del Coronavirus e si è trovato a gestire una situazione di straordinaria complessità per la curia, ma anche la realtà cittadina intera.

Oggi monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, a qualche mese di distanza dal suo insediamento, ha fatto la sua visita di inizio anno in Comune. Nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi un terzo delle persone che sarebbero state normalmente presenti ma comunque molti consiglieri, impiegati e altri rappresentanti dell’amministrazione. “Un insieme che tra partecipate e uffici diretti comprende 10 mila persone, quindi 10 mila famiglie”, ha ricordato il sindaco Marco Bucci, insieme al presidente del consiglio comunale Federico Bertorello.

Monsignor Marco Tasca ha sottolineato come, dal suo arrivo, sia rimasto “colpito, moltissimo, dal ruolo pubblico della figura del vescovo”, riferendosi anche al suo precedessore, il cardinale Angelo Bagnasco. “A parte la sua presenza in varie realtà e fondazioni, ho visto proprio il legame particolare e la sinergia che questa figura ha con la città, per me è stato ed è un qualcosa di veramente nuovo”.

Il messaggio per il futuro, un futuro che si prospetta tutt’altro che semplice proprio per la crisi legata al covid – crisi economica ma anche spirituale e sociale – è stato un invito alla cooperazione. “Vorrei davvero fare squadra, senza fare squadra siamo destinati al fallimento, questa stessa cosa la dico anche ai preti – ha detto monsignor Tasca – dico grazie al sindaco e all’amministrazione comunale per la possibilità che ci stiamo dando di lavorare insieme, un bene che dobbiamo continuare a costruire perché temo che il futuro sarà estremamente difficile, e non penso solo alle parrocchie dove la minor frequenza sta portando non poche difficoltà, ma anche a quelle che dovremo affrontare tutti insieme”.

“La curia di Genova lavora insieme a noi da anni, sopratutto nel sociale – ha ricordato Bucci – e questa attività che si è incrementata negli ultimi mesi dovrà ancora aumentare perché ci sono molte persone in difficoltà. Ci affidiamo alla collaborazione della Curia per intervenire su tutte le aree di difficoltà perché quando si lavora assieme si ha un effetto sinergico, e uno più uno può fare anche quattro”.