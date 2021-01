Chiavari, la pista ciclabile si rinnova: nuova segnaletica e manutenzioni sul tracciato

Chiavari. Nuova segnaletica, orizzontale e verticale, per il tratto di pista ciclabile che collega via Martiri della Liberazione con viale Millo, fino a giungere al sottopassaggio di corso Gianelli. Ma anche nuovi attraversamenti ciclabili affiancati a quelli pedonali. In corso di realizzazione, a partire da questa mattina, gli interventi di manutenzione per completare il percorso e integrarlo con l’anello del centro storico.

«Proseguiamo gli interventi necessari a completare la pista ciclabile di via Vittorio Veneto, via Rivarola, via Dallor-so e via Martiri per rendere fruibile in sicurezza tutto la parte restante di viale Millo, risolvendo così anche alcune criticità di collegamento – spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Corticelli – Abbiamo riattivato un percorso di circa 15 anni fa, mai utilizzato, e lo abbiamo sistemato per dare una risposta alla concreta necessità, spesso ribadi-ta da chi utilizza la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani, di avere una rete ciclabile integrata il più possibile sul territorio».

«Uno dei tanti tasselli del mosaico che stiamo componendo come amministrazione comunale per implementare la mobilità sostenibile – aggiunge Giorgio Canepa, consigliere con delega alle piste ciclabili – Stiamo lavorando ad una campagna di comunicazione sui temi della ciclabilità, per avvicinare i cittadini al mondo della bicicletta, ma so-prattutto per migliorare e implementarne l’utilizzo consapevoli delle norme che regolano i rapporti tra pedoni e ci-clisti. Installeremo anche un’apposita cartellonistica per indicare i percorsi ciclabili, oltre alla realizzazione di un opuscolo informativo».