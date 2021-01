Chiavari, attivo da oggi nuovo punto tamponi Covid drive-through

Chiavari. Attivo da oggi il punto tamponi drive through a Chiavari. “Un risultato importante, un esempio virtuoso di sinergia tra più enti che puntano ad ottenere lo stesso risultato nell’interesse della salute dei cittadini. Fondamentale anche il sostegno di Coop Liguria, che ha contribuito fattivamente al progetto fornendo il box e il gazebo. Come amministrazione abbiamo messo a disposizione dell’Asl4 la parte asfaltata della Colmata, ci siamo occupati dell’attivazione delle utenze e, ogni giorno, provvederemo all’igienizzazione dei locali. Un’attività fondamentale di screening per la nostra comunità” ha dichiarato il sindaco Marco Di Capua, durante l’inaugurazione del punto tamponi in modalità drive through presso la Colmata mare di Chiavari.

Comune di Chiavari, Asl4 e Coop Liguria insieme per un’area destinata all’effettuazione di tamponi antigenici e, in un secondo momento, anche molecolari. Al taglio del nastro erano presenti il primo cittadino Marco Di Capua, l’assessore alla sanità Giuseppe Corticelli, l’assessore ai servizi sociali Fiammetta Maggio, i consiglieri Alice Galli e Giorgio Canepa, e il consigliere regionale Sandro Garibaldi; il direttore generale dell’Als4 Paolo Petralia insieme ai responsabili della direzione aziendale e Matteo Cozzolino di Coop Liguria.

Le attività si svolgeranno su prenotazione da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.