“Chi nasce in Liguria è ligure”, il post di Toti scatena la Lega. Rixi: “Quella bimba non lo è”

Genova. Una miriade di commenti a sfondo razzista ha fatto seguito alla pubblicazione da parte del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, sulla propria pagina facebook, della foto di Greater, la prima nata a Genova di questo 2021.

A scatenare l’ondata di odio social il fatto che i genitori della bimba siano nigeriani e che il post di Toti riportasse le testuali parole: “Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021“. Da qui decine di commenti di indignazione da parte di molti a cui non è andato giù questa definizione, e i toni si sono subito infuocati, tanto che lo stesso Toti è dovuto intervenire, ribadendo che “Chi nasce in Liguria è ligure”, e iniziando la moderazione e la cancellazione dei commenti a sfondo razzista e volgari.

Il battage social ha subito innescato la polemica politica, con i rappresentanti della Lega in prima fila per rivendicare il loro punto programmatico del “No Ius Soli”. Stefano Mai, consigliere della maggioranza in regione, ha diffuso una nota in ha sottolineato come “Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri. Auguri e benvenuti a tutti i nuovi nati del 2021 in Liguria, ma ribadiamo che per essere italiani e liguri sia necessario intraprendere un percorso ben definito e quindi richiedere successivamente la cittadinanza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. No allo Ius soli”.

A rincarare la dose il deputato Edoardo Rixi, bandiera ligure della Lega, che ha ribadito: “Quella bambina non è ligure, la nostra posizione è chiara e nota, la Lega è contraria allo ius soli e fino all’altro ieri questa era anche la posizione di Toti – ha dichiarato alla agenzia Adnkronos – Lei non è cittadina dello Stato, se arriva lo ius soli lo sarà, ma per ora non lo è”. Per poi aggiungere: “Niente contro di lei, ma devo dire che poi non apprezzo il fatto che si mettano in mezzo bambini appena nati e si utilizzino per commenti politici. Speriamo che la Liguria possa dare prospettive a tanti – conclude il dirigente della Lega – ma noi, come maggioranza in Regione, siamo contro lo ius soli”.