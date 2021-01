Cantieri autostrade, Alessio Piana (Lega): “Via i pedaggi anche per tratta Ovada-Masone-Genova Prà”

Genova.”Bene le esenzioni dei pedaggi autostradali da Prà e da Bolzaneto fino a Rapallo, ma manca ancora quella per l’intera percorrenza della tratta Ovada-Masone-Genova Prà”. Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana (Lega).

“In questa zona del nostro entroterra, infatti, continuano a essere presenti cantieri in autostrada e la viabilità è compromessa anche per via dell’interruzione della statale 456 del Turchino in seguito alla frana del Gnocchetto – ha aggiunto Piana – I residenti delle Valli Stura, Orba e Leira, che finora sono stati costretti a subire forti disagi, non possono continuare a essere penalizzati e quindi occorre che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e Autostrade per l’Italia (Aspi) prevedano di estendere la gratuità, al più presto, a partire dal casello di Ovada”.

“In tal senso – spiega il consigliere del Carroccio – ho già predisposto un’interrogazione da discutere in consiglio regionale. Le valli del nostro entroterra devono avere l’attenzione che meritano da parte del Mit e di Aspi”.