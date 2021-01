Cantieri autostradali, ecco come funziona il nuovo sistema di esenzione del pedaggio

Genova. Dopo la riunione tra Comune, Regione e Aspi, questo pomeriggio, per effettuare un’analisi complessiva della situazione della viabilità ligure, i rappresentanti di Aspi hanno illustrato la pianificazione dei lavori concordata con il Mit e hanno fatto il punto sui riflessi sul traffico generati finora. Per alleviare i disagi comportati dal piano, così come richiesto dalla Regione Liguria, si è stabilito in accordo con il MIT di ampliare l’attuale area di esenzione totale dei pedaggi fino a Rapallo sulla A12. Qui sotto il piano completo.

Come funziona. L’esenzione sarà applicata da mezzanotte a chi viaggia tra i caselli di Genova Pra’, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto, Genova Est, Genova Nervi, Recco, Rapallo.

Estesa. La gratuità sarà riconosciuta anche per i transiti dei veicoli, in uscita e in entrata da questi caselli, con origine/destinazione i caselli della A26 da Ovada, della A10 da Albisola, della A7 da Vignole Borbera, della A12 da Sestri Levante. Tale dispositivo potrà essere ulteriormente ampliato sulla base delle successive analisi sull’andamento dei flussi.

Regione e Comune hanno richiesto alla società di avviare un’analisi per individuare possibili soluzioni che consentano di diminuire gli effetti dei lavori sulla viabilità comunale, anche attraverso un’ulteriore accelerazione dei cantieri.

In merito alla galleria Rivarolo 2, i cantieri saranno in ogni caso conclusi al massimo entro il prossimo 15 febbraio. Per quanto riguarda i rimanenti cantieri, grazie a turni di lavoro h24 e 7 giorni su 7, sarà possibile concludere i principali interventi entro il mese di giugno – tenendo conto della sospensione delle attività per le festività pasquali – così da liberare definitivamente il nodo genovese dalle opere più impattanti.

La prossima settimana è previsto un nuovo incontro con gli esponenti delle categorie economiche per illustrare i prossimi passi del piano di manutenzione. Già oggi c’è stato un primo confronto, in realtà, con Confindustria.

Altra novità: dalle prossime ore sarà diramato un bollettino con le previsioni settimanali e giornaliere dei flussi di traffico, suddivisi per tratte e fasce e orarie. Pronta anche una app per consultare la situazione della viabilità in tempo reale per consentire agli utenti di valutare il migliore orario o percorso. I nuovi strumenti digitali sono accessibili dall’homepage del sito www.autostrade.it e dal canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”.

Soddisfatto il presidente della Regione Giovanni Toti: “Dalla mezzanotte di oggi, l’attuale esenzione dei pedaggi autostradali verrà ampliata fino a Rapallo sulla A12. Questa è stata una delle richieste che abbiamo fatto come Regione e che è stata accolta oggi durante l’incontro con Autostrade per alleviare i disagi portati dal nuovo piano di manutenzione nel nodo ligure, che andrà avanti in queste settimane in cui la mobilità è limitata dalle misure per contenere il virus. Abbiamo anche chiesto di diminuire il più possibile gli effetti dei lavori sulla viabilità comunale e i tecnici di ASPI verificheranno la possibilità di accelerare ulteriormente le tempistiche di conclusione dei cantieri”.

“Tutti i lavori più impattanti, grazie a turni h24 e 7 giorni su 7, dovrebbero terminare nel mese di giugno, in modo da evitare scenari come quelli della scorsa estate. La sicurezza sulle nostre autostrade è la priorità ma lavoreremo, anche ascoltando le categorie economiche del territorio, per evitare che cittadini e imprese subiscano ulteriori disagi in un momento già tanto difficile per la Liguria”, conclude Toti sulla sua pagina Facebook.