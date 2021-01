Genova. E’ un Bologna d’alta quota, quello che viene al Riccardo Garrone di Bogliasco, ad affrontare la Primavera di Felice Tufano… Con undici punti, in sei partite, i felsinei, allenati dall’ex blucerchiato Luciano Zauri, si sono piazzati al terzo posto in classifica, in piena zona play off, peraltro avvicinabile anche dalla Sampdoria (ottava, con sette punti in cinque match), in caso di vittoria odierna.

E’ dunque, quella di oggi, una partita chiave (affidata alla direzione dell’arbitro Panetella di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Ceccon di Lovere e Cataldo di Bergamo), per definire le ambizioni stagionali degli emiliani e dei blucerchiati, ricchi di individualità di rilievo, che non mancheremo di portare all’attenzione dei lettori nel corso della cronaca.

Sampdoria (3-5-2): Saio, Aquino, Angileri, Obert; Ercolano, Trimboli, Yepes Laut, Siatounis, Giordano; Prelec, Di Stefano.

A disposizione: Zovko, Napoli, Miceli, Hermansen, Francofonte, Brentan, Paoletti, Sepe, Gaggero, Marrale, Montevago, Yayi Mpie.

Bologna (numerazione da uno a undici): Molla; Arnolfi, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Khailoti, Viviani, Roma, Vergani, Rabbi, Rocchi.

A disposizione: Prisco, Cudini, Paananen, Cavina, Annan, Grieco, Pietrelli, Cossalter, Fabretti, Sigurpalsson, Pagliuca.

Parte forte la Sampdoria e già al 6° Prelec imbuca una gran palla per lo scattante Di Stefano, sul quale esce a valanga Molla… Rigore!

Va in battuta Prelec, che tuttavia si fa respingere il penalty da Molla, aiutato poi anche da un flipper sul palo, per cui serve a poco il fatto che Yepes Laut sia stato il primo ad arrivare sulla ribattuta.

Al 16° proprio lo spagnolo (un Torreira in erba) si guadagna la prima ammonizione, per fallo su Rabbi, il numero 10 felsineo (alla lunga risulterà il più positivo dei bolognesi).

Al 17° Vergani, batte la relativa punizione, impegnando Saio in una plastica parata.

Al 30° si riscatta lo sloveno Nik Prelec, che sale in cielo, su perfetto traversone di Siatounis e con una decisa inzuccata, batte Molla (1-0).

Primo tempo dominato dalla Samp, sempre padrona della situazione, con precise triangolazioni di prima… calcio champagne, da parte dei ragazzi di Tufano, sempre pronto a spronarli al pressing, fin dalla metà campo avversaria. Bene quasi tutti, a partire dai tre impeccabili difensori (Aquino, Angileri e Obert), ma continuando con i due esterni Ercolano e Giordano, sempre propositivi, come capitan Trimboli.

Si riprende con un giallo a Khailoti (che gioca quasi da battitore libero, vecchio stile), che per impedire una ripartenza a Prelec, lo trattiene per la maglia,

Al 47° bravo Saio ad uscire in presa alta.

Al 61° un “gollonzo” per la Samp, chiude i giochi… Obert, spintosi in avanti cerca di crossare in area, con la palla che deviata da una spalla Arfolfi, spiazza Mola e finisce in rete (2-0).

Subito dopo Tufano fa un doppio cambio, facendo entrare Yaye Mpie per Di Stefano e Brentan per Angileri, con l’eclettico Siatounis che va a piazzarsi al centro della difesa, dove mostrerà doti notevoli, per posizione e senso dell’anticipo.

Al 63° Brentan tocca involontariamente di mano in area, ma il direttore di gara concede al Bologna solo il corner, fra le proteste generali, in primis di Zauri che vene ammonito.

Al 64° Brentan cerca il goal , con una azione personale, ma non riesce a sfondare, mentre a seguire il Bologna manda in campo il figlio di Pagliuca ed il biondo Sigurpalsson, per Rocchi e Viviani ed una decina di minuti dopo, anche Grieco prende il posto di Roma.

All’80° giallo a Milani per fallo su Mpie mandato in campo da Tufano con la raccomandazione di non cercare di strafare, ma di giocare semplice, cui il belga si è ben attenuto.

All’86° triangolazione Yepes Laut (gran metronomo del centrocampo) con Brentan (buon ingresso il suo), la cui conclusione va fuori di poco.

All’87° giallo a Farinelli, per fallo su Brentan.

All’88° sontuoso assist di Prelec per Aquino, la cui conclusione centra Brentan, quasi sulla linea si porta bolognese.

Arriva il triplice fischio di Panetella a sancire una giusta vittoria dei blucerchiati, che così ottengono nove punti in una settimana… complimenti a mister Tufano!