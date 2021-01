Nella giornata di mercoledì 6 gennaio si disputerà la sedicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Alle ore 15 si giocheranno Sampdoria-Inter e Sassuolo-Genoa; alle ore 18 Napoli-Spezia.

Paolo Pastorino e Mario Ponti, nel ruolo di opinionisti, analizzano le partite che attendono le formazioni liguri e, più in generale, la stagione in corso. Interviene in trasmissione Guido Lorenzelli.