Tra ieri, venerdì 29 gennaio, oggi, sabato 30 gennaio, e domani, domenica 31 gennaio, si disputa la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Alle ore 18 di oggi la Sampdoria riceve la Juventus; domani alle ore 12,30 lo Spezia affronta l’Udinese e alle ore 15 il Genoa è ospite del Crotone.

Alessandro Delucis, consigliere regionale dell’Associazione Italiana Calciatori, Diego Marrale, ex calciatore e dirigente, e Massimo Guerra, giornalista spezzino, analizzano gli incontri che attendono le tre squadre liguri e, più in generale, la stagione calcistica in corso. Interviene in trasmissione l’ex portiere Simone Braglia.