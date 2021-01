Nella giornata di domenica 3 gennaio si disputerà la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Alle ore 15 si giocheranno Genoa-Lazio, Roma-Sampdoria, Spezia-Verona.

Maurizio Medulla, addetto stampa del Rapallo Rivarolese, Luca Canfora, conduttore del programma One Genoa dell’emittente New Signal, e Fabrizio Vaccarini, giornalista e direttore sportivo dell’Usd Canaletto Sepor, analizzano le partite che attendono le formazioni liguri e, più in generale, la stagione in corso.