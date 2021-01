Calci e pugni in strada a un 54enne: ristoratore denunciato insieme ai due figli

Camogli. Calci e pugni in strada fino a causare alle vittima lesioni con una prognosi di 40 giorni. E’ successo il 23 dicembre in una piazza di Camogli.

Per l’aggressione i carabinieri della stazione di Camogli, al termine delle indagini, hanno denunciato un uomo di 51 anni, ristoratore, e i suoi figli di 20 anni.

In base a una prima ipotesi i due cinquantenni si conoscevano e avrebbero avuto in passato questioni di soldi che potrebbero non essere state chiuse del tutto e avrebbero scatenato l’aggressione