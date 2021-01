Burrasca forte a Genova: domani Sopraelevata vietata alle moto, chiusi parchi e cimiteri

Genova. A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte per la giornata di domani domenica 10 gennaio 2020, entrano in vigore le ordinanze del Sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

– divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”

– chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali

– chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali e di operatività interna improrogabile.

Le previsioni per domani. Fino alle prime ore del mattino possibili deboli e isolate nevicate sull’interno del Ponente (quota neve 300-500 m), Levante (200-300) e sui bacini padani orientali. Possibili isolate spolverate nevose sulle zone sensibili dei versanti interni. Fino a metà giornata venti di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte (80-90 km/h) sulla costa in particolare sui rilievi e sbocchi vallivi, forti 50-60 km/h altrove. Disagio fisiologico per freddo su tutte le zone, più accentuato su Ponente e settore centrale. Mare stirato sotto costa, tra molto mosso e agitato al largo del Ponente