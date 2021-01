Bimbo di 6 anni precipita dal balcone, trasportato al Gaslini in codice rosso

Genova. Per cause ancora da chiarire un bambino africano di sei anni è precipitato dal balcone di una struttura che lo ospitava, in via Parini.

Dopo le prime informazioni diffuse dalla centrale del 118, in cui pareva che il piccolo fosse caduto dal quinto al terzo piano, gli operatori della Croce Bianca Genovese che sono intervenuti hanno spiegato che in realtà la caduta è avvenuta da un primo piano e da un’altezza di circa due metri.

Il bambino, fortunatamente, non ha mai perso conoscenza, ma è stato trasportato comunque in codice rosso per dinamica al Gaslini.