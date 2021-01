Bimbo caduto dal terrazzo è sveglio e cosciente, l’aggiornamento del Gaslini

Genova. La direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini comunica che il bambino di due anni caduto ieri pomeriggio da una balconata a Imperia, è oggi sveglio e cosciente.

Le sue condizioni appaiono confortanti, ma il quadro clinico presenta diverse fratture e la prognosi permane, al momento, ancora riservata.

Domani mattina nuovi aggiornamenti.

Il piccolo ieri era stato trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale pediatrico genovese. Le sue condizioni non erano apparse particolarmente gravi grazie al fatto che non aveva battuto la testa. Il bambino è caduto dal secondo piano di un palazzo in via Argine Destro.

Nel 2017 un altro dei cinque fratelli che componeva il nucleo famigliare di origini tunisine era precipitato sempre da un terrazzo di Imperia perdendo la vita. Oggi a raccontare la dinamica dell’evento è stato uno degli altri fratelli, di 14 anni, che ha detto agli inquirenti di aver visto il più piccolo della famiglia arrampicarsi sulla balconata prima di finire nel vuoto.

A soccorrerlo immediatamente è stata la madre che si trovava in casa e ha avvertito il 118. Da quanto si apprende da fonti dirette, sembrerebbe che la famiglia avesse cambiato casa dopo il lutto che l’aveva colpita tre anni fa. Ma non è bastato. Indagini sono in corso.