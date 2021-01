Benvenuta Greta: la prima genovese del 2021 è nata al San Martino alle 3,50

Genova. Si chiama Greta la prima nata a Genova di questo nuovo anno 2021 appena iniziato: la piccola è arrivata alle 3,50 di notte presso il reparto di ginecologia del San Martino di Genova. Ne da notizia lo stesso San Martino, dove l’ultima parto del 2020 è terminato poco prima di mezzanotte, alle 23,15 circa, preceduto da un altro terminato alle 22,50.

Nessun nuovo nato invece al Galliera, che però ha visto due parti nelle ultime ore del 2020. Il primo nato del Gaslini, un maschietto, invece, “se l’è presa comoda”, facendo capolino su questo mondo solo alle 7,50.

Anche l’ospedale Evangelico di Voltri può già vantare il primo nato dell’anno: alle 9,01 è nata Greta (sì come la ‘collega’ del San Martino) ed oltre ad essere la prima nata del 2021 per l’ospedale, è anche il primo parto dalla riapertura post Covid del reparto, chiuso in questi mesi di emergenza sanitaria per dedicare tutta la struttura alla lotta contro il virus. Una vera e propria ri-nascita