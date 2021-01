Batman e Spiderman “genovesi”, supereroi comici sui social per aiutare i bimbi del Gaslini

Genova. “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. Che il potere sia quello di volare o invece quello, ancora più grande, di far ridere, Alessio Cossu e Nico Magno – alias Spiderman-Z e BatmanEsseno – hanno deciso di metterlo a frutto trasferendo sui social un progetto di superheroes therapy che ormai da anni ha preso piede anche in Liguria.

A causa della pandemia, ed essendo complicato se non impossibile fare volontariato direttamente nelle strutture ospedaliere, la soluzione pensata dai due amici è stata quella di creare un canale Youtube (Spiderman-Z) e un profilo Instagram (The Real Spiderman-Z) dove saranno pubblicati sketch comici tra i due bizzarri supereroi – che per l’occasione si sfidano ai videogiochi e parlano zeneise – ma anche “unboxing” d giocattoli insieme a un aiutante d’eccezione o letture ad alta voce di racconti e favole, magari legati alle avventure delle figure dei fumetti più famose.

“L’obbiettivo è raggiungere alcune soglie di iscritti al canale Youtube o di like su Instagram e ogni volta che si supereranno noi faremo delle donazioni, per ora al Gaslini, ma non escludiamo di aiutare in futuro anche altre strutture o associazioni – spiega Alessio Cossu – libri per bambini, giocattoli, gadget, tutto quello che possa allietare un po’ il soggiorno dei piccoli pazienti”.

Alessio Cossu, 32 anni, già da tempo ha fondato “Spider4kids”. Oggi è papà e ha il suo lavoro ma in passato è stato a sua volta paziente del Gaslini a causa di un problema al cuore. Fino a 18 ha dovuto essere costantemente monitorato dall’equipe medica e a 22 ha subito un’operazione. Anche da questa esperienza è nata la volontà di aiutare i più fragili. Nicolò Magno è un regista, ha collaborato con Alberto Bogo nell’ambito dell’horror, ma è anche scrittore e autore comico.

Negli ultimi tempi la superhero therapy è letteralmente esplosa in Italia. Il ligure Mattia Villardita, altro Spiderman in corsia, è stato recentemente premiato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nominato cavaliere al merito.